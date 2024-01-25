У Кремлі відреагували на ідею про міжнародне розслідування падіння Іл-76

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що країна-агресор РФ проти міжнародного розслідування катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області, про необхідність якого раніше заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє ВВС.

Спікер диктатора заявив, що якщо Зеленський має на увазі міжнародне розслідування нібито «злочинних дій» України — «воно однозначно потрібне».

На запитання, чи було це навмисним актом, представник Кремля відповів так: «У вас же має бути телефон адміністрації президента Зеленського. Зателефонуйте і поставте це запитання».