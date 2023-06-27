У Кремлі святкують перемогу над бунтівниками

Російський президент Володимир Путін виступив перед військовими та правоохоронцями, які допомагали зупинити збройний заколот, повідомляє ТАСС.

За даними агентства, у зустрічі з Путіним взяли участь понад 2,5 тис. військових, правоохоронців та представників інших силових структур.

Як і напередодні, Путін обмежився коротким виступом, в якому дякував військовим і розповідав про успішне придушення заколоту Євгена Пригожина.

Він заявив, що утримання ПВК “Вагнер” повністю забезпечувався державою. За його словами, з травня 2022 по травень 2023 влада заплатила приватній компанії Пригожина понад 86 млрд рублів. Він не згадав, скільки грошей від держави найманці отримали під час воєнних кампаній у Сирії та Африці.

Путін додав, що річний бюджет ПВК “Вагнер” був більшим, ніж у Єкатеринбурга. “Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося”, – заявив Путін, знову не називаючи імені Пригожина, який заснував ПВК “Вагнер”.

Виступаючи в Кремлі перед військовослужбовцями російської армії, Росгвардії, ФСБ, ФСТ та МВС він подякував їм за “запобігання громадянській війні” під час путчу ПВК “Вагнер” 23–24 червня.

“У непростій ситуації ви діяли чітко, злагоджено, справою довели свою вірність народу Росії та військовій присязі, виявили відповідальність за долю Батьківщини та її майбутнє”, – заявив Путін присутнім. Їхньої ролі у придушенні заколоту він не розкрив.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня “вагнерівці” фактично без опору пройшли від своїх баз на сході України до Ростовської області, де без бою захопили одне з найбільших міст Росії – Ростов-на-Дону та один зі штабів російської армії. Пізніше їм вдалося блокувати російських військових ще в одному місті з мільйонним населенням, Воронежі.

Перші лінії реальної оборони федеральні війська, як повідомлялося 24 червня, готували на березі Оки вже в Московській області, за тисячу кілометрів від Ростова.

Заколот було припинено після переговорів із головою ПВК Євгеном Пригожиним. Йому гарантували від’їзд до Білорусі.

Путін оголосив хвилину мовчання за льотчиками регулярної армії, які загинули під час путчу. Вони були названі “справжніми героями”, їхніх імен президент не згадував.

Невідома і кількість загиблих під час подій 23-24 червня. За твердженням анонімного військового блогера Fighterbomber, на літаку та гелікоптерах, збитих ПВК під час заколоту, загинули 13 льотчиків регулярної армії.