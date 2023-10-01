У Кремлі стали на захист Ані Лорак з її “Фондом помсти”

У Кремлі назвали фейком чутки, що Ані Лорак фінансувала ЗСУ.

Офіційну відповідь з адміністрації президента РФ зачитав у своїй програмі “Бесогон ТВ” російський режисер Микита Міхалков.

У відповіді на ім’я Михалкова зазначається, що дані про донати Лорак у “Фонд помсти” ЗСУ є фейком, який “розповсюджують депутати Верховної Ради України”.

Мова йде про опубліковану фотографію збитого в Москві безпілотника, на крилі якого видно наклейку з ім’ям Ані Лорак та написом “Фонд помсти”.

На думку адміністрації Путіна, цю фотографію в соцмережах видали за ексклюзив російського телеграм-каналу “Шот”, але там заявили, що ніколи такого не публікували.

“На думку деяких експертів, цю провокацію було сплановано Заходом, щоб влаштувати “травлення” на українців, які обрали своє майбутнє з Росією”, – йдеться у відповіді.

При цьому додається, що після початку російського вторгнення “Ані Лорак, перебуваючи під емоційною інформаційною дією про початок активних бойових дій, у своїх соціальних мережах розмістила кілька постів на підтримку України”.

Наразі, за даними Кремля, співачка надає допомогу дітям із дитячих будинків “ДНР”.

“За лояльність А.Лорак поручився заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації – прес-секретар Президента Російської Федерації Д.С.Пєсков”, – зачитав відповідь АП РФ Михалков.

Історія з Лорак показова. Вона почалася з атаки безпілотників на Москву, що сталася наприкінці травня. На одному зі збитих БПЛА був «привіт» від співачки Ані Лорак.

Фото було опубліковано у російських пропагандистських Telegram-каналах.

Варто зазначити, що у першоджерелі фотографію видалили, але інші паблики вже встигли підхопити та поширити новину.

На опублікованому знімку видно частину збитого дрона, на якому наклейка з написом “Ані Лорак. Фонд помсти”.

Коментатори бурхливо відреагували на інцидент та почали змагатися у креативності.

Більшість просто сміялися, а інші “дякували” Кароліну за бомбардування Рубльовки дронами та відзначили її “патріотизм”. Один із користувачів соцмереж навіть виклав документ за “підписом” начальника ГУР МО Кирила Буданова про нагородження Ані Лорак знаком “Відзнака Служби зовнішньої розвідки України”.

Facebook співачки заполонили коментарі вдячних українців:

Зазначимо, що Лорак за час повномасштабної війни жодного разу не згадала про агресію окупантів і продовжує жити і виступати в Росії.