У Кремлі підтримали “мирну ініціативу” Орбана 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту РФ Володимиру Путіну організувати обмін полоненими з Україною та оголосити різдвяне припинення вогню.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Росія підтримує ці ініціативи.

Пєсков заявив, що Москва нібито завжди була готова до мирних переговорів, але лише на основі так званих “стамбульських домовленостей 2022 року”. Він додав, що Кремль схвалює зусилля Орбана, спрямовані на мирне врегулювання та вирішення гуманітарних питань, включаючи обмін полоненими.

За словами представника Кремля, 11 грудня після розмови Орбана з Путіним ФСБ Росії передала угорському посольству в Москві свою пропозицію щодо обміну полоненими. Однак, як стверджує Пєсков, українська сторона начебто відхилила всі пропозиції Орбана.