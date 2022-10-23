У Кремінній затримали мобілізованих росіян, які відмовилися воювати – Гайдай

Мобілізованих росіян, які після прибуття в Україну і відмовилися воювати, кинули під варту у Кремінній Луганської області.

Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“На одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують “мобіків”, які відмовились воювати. Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати”, – написав Гайдай.

За словами голови ОВА, деким мобілізованим вдалося втекти, решту утримують під охороною, намагаючись під психологічним тиском повернути у стрій і “кинути” їх в атаку.