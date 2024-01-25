Суспільство

У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на нафтобазі

25 Січня 2024 07:36
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росія

Пізно ввечері 24 січня у російському місті Туапсе в Краснодарському краї виникла потужна пожежа на нафтобазі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Голова Туапсинського району Сергій Бойко повідомив про загоряння на території нафтобази вакуумної установки.

“Знаходжусь на місці пожежі. Горить вакуумна установка на території НПЗ. За наявною інформацією, жертв і постраждалих немає. Пожежа локалізована. Триває гасіння”, — написав Бойко.

Місцеві жителі повідомили про проліт кількох безпілотників до та після пожежі на нафтобазі.


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