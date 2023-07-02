У Краснодарському краї поряд із військовим аеродромом стався вибух

У Краснодарському краї у районі військового аеродрому Приморсько-Ахтарська стався вибух. Про це повідомляють 93.ru та телеграм-канал Baza.

На місці вибуху утворилася вирва. Діаметр вирви, за даними Baza, становить 10 метрів. Телеграм-канал пише, що вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. Mash пише, що, за попередніми даними, йдеться про спробу атакувати склад паливно-мастильних матеріалів на території аеродрому. За інформацією каналу, ракету збила система ППО.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив інцидент у Приморсько-Охтарському районі. Що там трапилося, він не уточнив.

«На постійному зв’язку з головою муніципалітету. Жертв та постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об’єкти інфраструктури не пошкоджені. Наразі з’ясовуються причини того, що сталося», — йдеться у його телеграм-каналі.