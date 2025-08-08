У Краснодарському краї у військовій частині внаслідок диверсії загинули щонайменше 12 військових, — ЗМІ

Вранці 8 серпня в селищі Афіпський Краснодарського краю Росії пролунали вибухи на території військової частини 90-ї зенітно-ракетної бригади ППО. Є інформація про загибель щонайменше 12 окупантів.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними джерела, поблизу контрольно-пропускного пункту частини сталося два вибухи, внаслідок яких загинули щонайменше 12 російських військових, ще десятки дістали поранення. Також було знищено техніку.

Місцеві медіа та соцмережі підтверджували інформацію про вибухи, після яких спецслужби перекрили територію та запровадили режим “антитерористичної операції”.

У пропагандистських ЗМІ причиною вибуху називали нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. У ГУР зазначають, що російська влада намагається приховати факт диверсії на території військової частини.

90 зенітно-ракетна бригада бере участь у війні РФ проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.