У кожній бойовій бригаді ДПСУ створять підрозділи ударних дронів

У кожній бойовій бригаді прикордонників буде створено окремий підрозділ РУБАК (рота ударних безпілотних авіаційних комплексів).

Про це Голова Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко заявив під час перебування в підрозділі бригади “Помста” на Бахмутському напрямку, повідомили у ДПСУ.

“Адже саме на базі “Помсти” почав формуватися перший структурний підрозділ швидкого реагування розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк”, – йдеться у повідомленні.