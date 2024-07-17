Суспільство

У кожній бойовій бригаді ДПСУ створять підрозділи ударних дронів
17 Липня 2024 17:54
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армія, прикордонники
Ілюстративне фото / ДПСУ

У кожній бойовій бригаді прикордонників буде створено окремий підрозділ РУБАК (рота ударних безпілотних авіаційних комплексів).

Про це Голова Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко заявив під час перебування в підрозділі бригади “Помста” на Бахмутському напрямку, повідомили у ДПСУ.

“Адже саме на базі “Помсти” почав формуватися перший структурний підрозділ швидкого реагування розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк”, – йдеться у повідомленні.


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