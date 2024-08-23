У Козачій Лопані закінчили розбирати завали селищної ради після ударів РФ

У Козачій Лопані Харківській області завершили пошуково-рятувальну операцію після ударів РФ по селищній раді 21 серпня.

З-під завалів деблокували тіла двох загиблих жінок, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“У результаті сьогоднішньої роботи з-під завалів вилучено тіла двох жінок 1981 та 1963 років народження. Обидві – жительки Козачої Лопані. Тіла будуть передані родинам загиблих для організації поховань”, – повідомив Задоренко.

Наслідки ударів по Козачій Лопані / Фото: Дергачівська МВА

На третій день розбору завалів росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події.

“Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби. Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих”, – додав начальник МВА.