Кримінал

У Козачій Лопані закінчили розбирати завали селищної ради після ударів РФ
23 Серпня 2024 20:31
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У Козачій Лопані Харківській області завершили пошуково-рятувальну операцію після ударів РФ по селищній раді 21 серпня.

З-під завалів деблокували тіла двох загиблих жінок, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“У результаті сьогоднішньої роботи з-під завалів вилучено тіла двох жінок 1981 та 1963 років народження. Обидві – жительки Козачої Лопані. Тіла будуть передані родинам загиблих для організації поховань”, – повідомив Задоренко.

Наслідки ударів по Козачій Лопані / Фото: Дергачівська МВА

На третій день розбору завалів росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події.

“Троє поліцейських отримали контузії і були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби. Окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих”, – додав начальник МВА.


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