У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про ленд-ліз для України

У Палаті представників Конгресу США зареєстрували законопроєкт H.R.1158, який передбачає надання президенту США розширених повноважень для постачання Україні зброї за програмою ленд-лізу.

Документ ініціював республіканець Джо Вілсон. За його словами, законопроєкт має на меті забезпечити Україну “зброєю перемоги”, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

“Воєнний злочинець Путін розуміє лише мову сили. Ми повинні дати президенту Трампу повноваження масово та швидко забезпечити Україну зброєю перемоги у війні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Мир через силу”, — написав Вілсон в Х.

Деталі законодавчої ініціативи поки невідомі — текст законопроєкту ще не оприлюднено на сайті Палати представників.

Grateful to introduce the FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT as HR 1158. War Criminal Putin understands only the language of force. We must give President Trump the authority to MASSIVELY & QUICKLY arm Ukraine with war-winning weapons to get Russia to the table. Peace through Strength! pic.twitter.com/2rNdR0QPlF