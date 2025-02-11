Політика

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про ленд-ліз для України
11 Лютого 2025 20:24
читать на русском →
Конгрес США / Фото: AP
Конгрес США / Фото: AP

У Палаті представників Конгресу США зареєстрували законопроєкт H.R.1158, який передбачає надання президенту США розширених повноважень для постачання Україні зброї за програмою ленд-лізу.

Документ ініціював республіканець Джо Вілсон. За його словами, законопроєкт має на меті забезпечити Україну “зброєю перемоги”, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

“Воєнний злочинець Путін розуміє лише мову сили. Ми повинні дати президенту Трампу повноваження масово та швидко забезпечити Україну зброєю перемоги у війні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Мир через силу”, — написав Вілсон в Х.

Деталі законодавчої ініціативи поки невідомі — текст законопроєкту ще не оприлюднено на сайті Палати представників.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Лютого 2025 20:40

Міноборони розкрило деталі нового контракту для українців 18−24 років
11 Лютого 2025 17:13

Україна може запропонувати РФ “прямий обмін” Курщини на окуповані території, – Зеленський
11 Лютого 2025 16:54

КНДР передала Росії 200 артсистем і планує продовжувати поставки, – Yonhap
11 Лютого 2025 15:03

В Україні створять полігон для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ
11 Лютого 2025 14:31

Рада підтримала закупівлю російських ядерних реакторів за 1 млрд доларів для добудови Хмельницької АЕС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки