У КМДА відповіли, коли запустять закриті станції метро

На закритій ділянці київського метро планують запустити “човниковий рух” вже 13 грудня.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу “КИЇВ24”.

Наразі в нічному режимі триває випробування “човникового руху” – транзитних потягів, які курсуватимуть від “Либідської” до “Деміївської”.

Невдовзі розроблять детальний графік їхнього руху. Відомо, що планують запустити два потяги по двох коліях з інтервалом 15-30 хвилин.

“Частина пасажирів перейдуть на оцей човниковий потяг, і зменшиться навантаження на автобуси. Ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро”, – сказав Кандибор.

Він додав, що від “Теремків” не всі пасажири їдуть до “Либідської”, тож відкриття інших станцій теж вплине на пасажиропотік наземного транспорту.