Суспільство

У кіностудії Довженка новий керівник

10 Травня 2024 17:04
кіно
Андрій Дончик / Фото: Укрінформ

Новим генеральним директором державного підприємства “Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. П. Довженка” став режисер і продюсер Андрій Дончик.

Як повідомили в Держкіно, наказ про призначення був виданий 8 травня. 

До цього з 2014 року кіностудію очолював режисер Олесь Янчук. 28 березня 2024 року Держкіно не продовжило йому термін контракту.

Андрій Віталійович Дончик — український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, Голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.


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