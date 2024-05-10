У кіностудії Довженка новий керівник

Новим генеральним директором державного підприємства “Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. П. Довженка” став режисер і продюсер Андрій Дончик.

Як повідомили в Держкіно, наказ про призначення був виданий 8 травня.

До цього з 2014 року кіностудію очолював режисер Олесь Янчук. 28 березня 2024 року Держкіно не продовжило йому термін контракту.

Андрій Віталійович Дончик — український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, Голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.