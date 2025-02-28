У кількох областях застосовуються екстрені відключення світла: в Укренерго назвали причину

За командою “Укренерго” у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє офіційний канал Групи ДТЕК.

У Полтавській, Сумській та Кіровоградській областях також впроваджено графіки аварійних відключень.

Як повідомили в Укренерго, причина обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

“Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження”, – зазначили в Укренерго.