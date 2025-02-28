Економіка

У кількох областях застосовуються екстрені відключення світла: в Укренерго назвали причину
28 Лютого 2025 08:01
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Захисне спорядження енергетиків ДТЕК під час сигналу про авіаційний наліт / Фото: ДТЕК
Захисне спорядження енергетиків ДТЕК під час сигналу про авіаційний наліт / Фото: ДТЕК

За командою “Укренерго” у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє офіційний канал Групи ДТЕК.

У Полтавській, Сумській та Кіровоградській областях також впроваджено графіки аварійних відключень. 

Як повідомили в Укренерго, причина обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

“Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження”, – зазначили в Укренерго.


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