У Казахстані заборонили проукраїнські мітинги

У Казахстані активістам заборонили проводити антивоєнні мітинги на підтримку України. Про це повідомляє правозахисна група «Активісти-НеЕкстремісти».

Зазначається, що 2 липня члени опозиційної партії Алга Казахстан! збиралися провести антивоєнні акції протесту на 500-й день від початку військового вторгнення Росії до України.

Проте влада Астани, Алмати та трьох інших міст відмовила у проведенні мирних зборів. Адміністрація Астани обґрунтувала свою відмову тим, що організатори мітингу надали «неповну інформацію» у своїй заявці. Влада Алмати послалася на «загрозу порушення громадської безпеки» під час проведення антивоєнного мітингу.

За підрахунками активістів, загалом організатори акції протесту отримали 17 відмов у проведенні антивоєнного мітингу 2 липня.

З початку війни в Україні казахстанці періодично виходили на антивоєнні акції протесту. Активісти неодноразово організовували мирні мітинги на підтримку України.

Перший тиждень повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року офіційний Казахстан мовчав, ніяк не коментуючи те, що відбувається. Першу і дуже акуратну заяву з цього приводу президент Касим-Жомарт Токаєв зробив лише в березні, закликавши Росію та Україну «знайти спільну мову за столом переговорів», пославшись на те, що «поганий мир кращий за добру сварку».

Цього тижня журналісти «Радіо Азаттик» та проект «Схеми» Української служби «Радіо Свобода» з’ясували, що російські фірми налагодили постачання західних компонентів, які використовуються у озброєнні РФ у війні проти України, з Казахстану та Киргизстану.