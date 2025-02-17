У Канаді під час посадки в аеропорту Торонто перекинувся літак, є постраждалі (фото, відео)

Сьогодні вдень літак авіакомпанії Delta Airlines, що летів з Міннеаполіса, перекинувся на дах під час посадки в аеропорту в Торонто в Канаді. У мережі з’явилися фото та відео з місця авіатрощі.

Про це пишуть The New York Times та CBC.

У повідомленні на сторінці аеропорту в мережі X йдеться про те, що всі пасажири і члени екіпажу вціліли.

“Аеропорт Торонто Пірсон отримав повідомлення про інцидент під час приземлення літака авіакомпанії Delta Airlines, що прибув з Міннеаполіса. Аварійні бригади реагують на ситуацію. Всі пасажири та члени екіпажу зареєстровані”, – йдеться в повідомленні.

Парамедики регіону Піл повідомили, що вони знаходяться на місці події. Вони кажуть, що відомо про вісьмох постраждалих, ступінь їхніх травм уточнюється.

Раніше в аеропорту заявили, що в понеділок очікується напружений день, оскільки авіакомпанії надолужують згаяне після 22 сантиметрів снігу, що випали на вихідних, які спричинили масу затримок і скасувань рейсів. Очікувалося, що понад 130 000 мандрівників піднімуться на борт близько 1 000 рейсів, йдеться в повідомленні авіакомпанії, опублікованому в понеділок вранці.

Літак Delta Airlines розрахований на 95 місць і був побудований компанією Bombardier Inc. згідно з реєстрацією повітряного судна, розміщеною на FlightAware, онлайн-платформі відстеження польотів. Згідно з інформацією на сайті, літак зареєстрований на авіакомпанію Delta Airlines з січня 2010 року.