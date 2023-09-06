Суспільство

У ГУР заявили, що не впевнені на 100% в загибелі Пригожина

6 Вересня 2023 14:00
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гур, пригожин

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

“Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті”, – зазначив він.

Водночас Юсов не вдавався в деталі. Однак він підкреслив, що просто зосереджується на тому, що ГУР може підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина.

“Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати”, – наголосив представник української розвідки.


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