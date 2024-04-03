Суспільство

У ГУР розповіли скільки ще винищувачів має Росія

3 Квітня 2024 16:24
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росія, гур
Російський Су-34 / Фото: Міноборони РФ

Станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації. Два з них розміщуються на “Авіаційному науково-технічному комплексі ім. Берієва” у Таганрозі, а інший — на аеродромі в Ульяновську на авіабудівному заводі “Авіастар”.


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