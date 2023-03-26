У ГУР розповіли, наскільки Росії ще вистачить ресурсів для війни проти України

У Головному управлінні розвідки України вважають, що Росії вистачить ресурсів щонайбільше на два роки ведення такої війни, як зараз.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповів заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

“Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим”, – сказав представник ГУР.

В українській розвідці повідомили, що у росіян ще є запас дронів з тих партій, які Кремль одержав наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Мова йде про 200 одиниць “Шахедів”. Окрім цього, Іран поставив Росії поставляв окремі комплектуючі для виготовлення боєприпасів.

За його словами, росіяни хотіли б отримати балістичні ракети, але поки що Іран не погодився їх поставляти, адже в такому випадку, про це дізнається вся міжнародна спільнота.