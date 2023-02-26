У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

Українська армія буде готова перейти у наступ навесні, заявив в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke DW заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

“Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу”, – зазначив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки факторів, включаючи постачання західної зброї.

Скібіцький уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба “вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії”. Заступник голови ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, в Білгородській області. “Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова”, – сказав він.

Мета анонсованого контрнаступу – “звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим”. “Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року”, – наголосив Скібіцький.