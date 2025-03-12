Політика

У Гренландії перемогла партія, що виступає за поступову незалежність від Данії
12 Березня 2025 15:54
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Гренландія / Фото: Рixabay
Гренландія / Фото: Рixabay

На виборах у Гренландії найбільше голосів здобула партія Demokraatit, яка підтримує поступову незалежність від Данії. За підсумками підрахунку бюлетенів вона отримала 29,9% голосів, що значно більше, ніж 9,1% у 2021 році.

Про це пише Reuters.

Опозиційна партія Naleraq, яка виступає за швидку незалежність, набрала 24,5%. Водночас керівна коаліція партій інуїтів Ataqatigiit та Siumut разом отримала 36% голосів, тоді як у 2021 році цей показник становив 66,1%.

“Люди хочуть змін… Ми прагнемо розвитку бізнесу, який забезпечить фінансову стабільність. Незалежність неможлива без міцної економічної основи”, — заявив лідер Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен.

Тепер йому належить провести переговори з іншими партіями для формування коаліції.

Гренландія має статус автономної території Данії з 1979 року, але Копенгаген досі контролює її зовнішню політику, оборону та фінанси. Данія щороку виділяє острову близько 1 мільярда доларів, що робить питання незалежності фінансово складним.

Згідно із законодавством, жителі Гренландії можуть проголосувати за незалежність у будь-який момент. Опитування свідчать, що більшість підтримує цей крок, але думки щодо його термінів розходяться.


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