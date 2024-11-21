Суспільство

У Голосіївському районі Києва виявили міну
21 Листопада 2024 13:30
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київ, міна
Міна / НП

У Голосіївському районі Києва знайшли підозрілий предмет, який може бути міною.

Про це у Телеграмі повідомляє патрульна поліція Києва. Після отримання сигналу про небезпечну знахідку правоохоронці оперативно прибули на місце події. Вони огородили територію та викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками.

Поліцейські нагадали, що при виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно одразу інформувати інших людей поблизу та позначити місце знахідки.

Важливо:

  • Не наближайтеся до підозрілого предмета і не торкайтеся його.
  • Негайно повідомляйте про знахідку спецслужбам.
  • Не намагайтеся переміщувати чи змінювати положення предмета.

Дочекайтеся вибухотехніків або рятувальників, залишаючись на безпечній відстані.


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