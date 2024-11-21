У Голосіївському районі Києва виявили міну

У Голосіївському районі Києва знайшли підозрілий предмет, який може бути міною.

Про це у Телеграмі повідомляє патрульна поліція Києва. Після отримання сигналу про небезпечну знахідку правоохоронці оперативно прибули на місце події. Вони огородили територію та викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками.

Поліцейські нагадали, що при виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно одразу інформувати інших людей поблизу та позначити місце знахідки.

Важливо:

Не наближайтеся до підозрілого предмета і не торкайтеся його.

Негайно повідомляйте про знахідку спецслужбам.

Не намагайтеся переміщувати чи змінювати положення предмета.

Дочекайтеся вибухотехніків або рятувальників, залишаючись на безпечній відстані.