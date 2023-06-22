У Голій Пристані на Херсонщині окупанти грабують та виселяють місцевих

У Голій Пристані на Херсонщині військові РФ під приводом підготовки міста до бойових дій виселяють та грабують місцевих жителів.
Про це повідомляє у Телеграмі рух “Жовта стрічка”.
“Гола Пристань: окупанти обкрадають та виселяють місцевих жителів з власних домівок”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у Голій Пристані окупанти під приводом підготовки міста до бойових дій почали виселяти місцевих жителів з власних домівок. У покинуті будинки заселяють військовослужбовців РФ, які мародерять, забирають електроніку та сільськогосподарську техніку.
Активісти «Жовтої стрічки» фіксують будинки, в яких розміщують росіян, та інформують про них українське військо.
У Голій Пристані, станом на ранок 22 червня, панує антисанітарія, у громаді відомо вже про 18 загиблих через затоплення, однак підтвердити факт загибелі неможливо.
«У місті дуже велика антисанітарія. З підвищенням зовнішньої температури сморід від застояної води зі сміттям в низинах розповсюджується інтенсивніше», – йдеться у повідомленні.