У Голій Пристані на Херсонщині окупанти грабують та виселяють місцевих

У Голій Пристані на Херсонщині військові РФ під приводом підготовки міста до бойових дій виселяють та грабують місцевих жителів.

Про це повідомляє у Телеграмі рух “Жовта стрічка”.

“Гола Пристань: окупанти обкрадають та виселяють місцевих жителів з власних домівок”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Голій Пристані окупанти під приводом підготовки міста до бойових дій почали виселяти місцевих жителів з власних домівок. У покинуті будинки заселяють військовослужбовців РФ, які мародерять, забирають електроніку та сільськогосподарську техніку.

Активісти «Жовтої стрічки» фіксують будинки, в яких розміщують росіян, та інформують про них українське військо.

У Голій Пристані, станом на ранок 22 червня, панує антисанітарія, у громаді відомо вже про 18 загиблих через затоплення, однак підтвердити факт загибелі неможливо.

«У місті дуже велика антисанітарія. З підвищенням зовнішньої температури сморід від застояної води зі сміттям в низинах розповсюджується інтенсивніше», – йдеться у повідомленні.