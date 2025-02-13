Кримінал

У Хмельницькому ТЦК чоловік вчинив самогубство
13 Лютого 2025 17:49
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В Хмельницькому чоловік покінчив з життям під час проходження військово-лікарської комісії. Йому викликали “швидку”, але врятувати не вдалося.

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП.

“Під час перевірки військово-облікових документів було доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Хмельницького громадянина України для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби, який  перебував у розшуку за порушення військового обліку”, – повідомили у ТЦЕ

Однак, за їх словами, під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив щодо себе дії суїцидального характеру.

“На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося”, – наголосили в ТЦК.

ТЦК звернулось до всіх військовозобов’язаних мобілізаційного віку з важливим посланням. Вони наголосили, що життя є найвищою цінністю, навіть у найскладніших ситуаціях.

“Суїцид не лише позбавляє людину можливості знайти вихід із ситуації, а й залишає біль та нерозуміння для рідних і близьких. Важливо пам’ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки”, – додали військові.


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