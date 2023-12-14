Суспільство

У Хмельницькій області був приліт “Кинджала” – Повітряні Сили

14 Грудня 2023 17:15
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хмельницький

Під час другої тривоги через зліт МіГів був приліт “Кинджала” в Хмельницькій області, під час третьої тривоги через російські винищувачі було зафіксовано ще кілька повітряних цілей, їхня доля встановлюється.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону та 24 каналу

“Була оголошена тривога о 14.09, пізніше відбулися пуски і приліт приблизно о 14.20.

Фактично за 10 хвилин (після оголошення тривоги) вже був приліт на Хмельниччині”.

Про наслідки роботи “Кинджалів” ми не говоримо, нехай ворог робить свої висновки, не будемо годувати їх інформацією”.

Речник ПС зазначив, що під час повітряної тривоги, яка пролунала о 15.35, було зафіксовано кілька повітряних цілей, які рухались через Київ на захід України (Волинська та Рівненська область).

За попередньою інформацією, на Київщині працювала ППО.

Що саме відбулось із цими повітряними цілями, чи були вибухи чи збиття – за словами Ігната, інформація – очікується.


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