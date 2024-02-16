Суспільство

У Херсонській області облаштовують другу лінію оборони

16 Лютого 2024 10:11
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херсонщина
Українські військові / Генштаб ЗСУ

На Херсонщині облаштовують другу лінію оборони, подібні заходи проводять в усіх прифронтових регіонах.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці.

“Більше року спільно з представниками Сил оборони працюємо над зміцненням оборони Херсонщини. Будуємо фортифікації, облаштовуємо опорні пункти та споруджуємо укріплення. Наразі ми підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони”, – зазначив Прокудін.

Він також наголосив, що подібні заходи проводиться в усіх прифронтових регіонах.

“Однак чомусь більшість цивільного населення сприймає облаштування другої лінії оборони як зраду і здачу позицій. Хочу запевнити, що жодних причин для паніки немає”, – наголосив начальник ОВА.


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