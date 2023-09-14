Суспільство

У Херсоні затримали коригувальницю, яка працювала на російського депутата

14 Вересня 2023 11:40
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шпигун, сбу

Кіберфахівці СБУ затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми Росії Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з “кураторів” тимчасово окупованої частини регіону, жінка допомагала коригувати ворожі удари по місту.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

“Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою “допомогу” у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України”.

Зловмисниця обходила вулиці, фіксувала, де стоять українські підрозділи, і пересилала інформацію на інтернет-ресурс Кастюкевича.

За даними СБУ, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Її затримали під час спроби передачі нових розвідданих депутату РФ.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.


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