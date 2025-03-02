Кримінал

У Херсоні росіяни вдарили по маршрутці: одна людини загинула, десять – травмовано
2 Березня 2025 14:40
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Салон автобусу після удару дрона / Фото Нацполіція
Салон автобусу після удару дрона / Фото Нацполіція

У Херсоні ворог ударив дроном по маршрутному автобусу – десять пасажирів травмовано, одна жінка загинула, повідомляє місцева поліція.

За даними правоохороонців, сьогодні близько опівдня російський дрон атакував цивільний транспорт – ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці в Дніпровському районі Херсона.

Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще десять громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Один з чоловіків перебуває у важкому стані.


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