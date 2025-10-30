У Херсоні росіяни вдарили по дитячому медзакладу

Упродовж доби окупанти безжально били по житлових кварталах Херсона, нищили будинки та лікарні. Як повідомляє поліція, найбільший жах викликав удар по дитячому медичному закладу. Ворожі снаряди влучили саме тоді, коли у приміщенні поліклініки перебували маленькі пацієнти разом із батьками та медичним персоналом.

“Діти, які мали отримати лікування, натомість опинилися під вогнем. Цей обстріл став черговим свідченням того, що ворог цілеспрямовано нищить усе мирне, усе людяне”, – заявили в поліції.

На Херсонщині від російських обстрілів постраждали 13 людей, серед них діти та медпрацівники / Фото Нацполіція

Минулої доби по населених пунктах противник бив із артилерії, мінометів, авіації, застосовував БпЛА різних типів.

Від атак армії рф потерпали Херсон, Кізомис, Комишани, Антонівка, Софіївка, Станіслав, Чорнобаївка, Білозерка, Дніпровське, Берислав, Безводне, Білоусове, Мала Олександрівка, Нововоронцовка, Садок, Сухий Ставок, Блакитне, Брускінське, Костромка, Новоолександрівка, Первомайське, Золота Балка, Нова Шестірня, Ольгівка, Вірівка.

Ворожими обстрілами пошкоджено 20 об’єктів: чотири багатоквартирні та 10 приватних будинків, медичний заклад, адміністративну будівлю, три автомобілі.

На світанку окупанти вдарили керованими бомбами по двох населених пунктах Тягинської громади.

росіяни здійснили атаку ударним дроном по Чорнобаївці. Тяжкі поранення отримав 51-річний чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, уламковим пораненням живота.

Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки в Білозерці та Золотій Балці.

По медичну допомогу звернулася 51-річна жителька Білозерки. 28-го жовтня вона постраждала через артобстріл, коли ворожий снаряд розірвався перед її будинком. У жінки діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

У Нововоронцовці в результаті атаки FPV-дроном пошкоджено автомобіль.

У Новоолександрівці ворожий дрон типу «FPV» вдарив по автомобілю поштової служби, який пошкоджено.

Вдень російська армія з артилерії обстріляла Центральний район Херсона. 36-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію. Пошкоджено три багатоквартирні та сім приватних будинків, адмінбудівлю, автомобіль.

Також медична допомога знадобилася 87-річній жінці, яка ввечері 28-го жовтня постраждала через ворожий обстріл. Вона дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

російські війська вкотре показали своє варварське обличчя. Як повідомлялося раніше, вранці під артилерійський вогонь потрапив дитячий лікувальний заклад у Дніпровському районі. В момент удару там перебували лікарі, батьки та маленькі пацієнти.

Ворожі снаряди розривалися на території, де розташована поліклініка. Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей віком від 8 до 16 років. Також постраждали троє медпрацівників, один із них перебуває у тяжкому стані.

Значно пошкоджено приміщення медзакладу: вибито понад два десятки вікон, зруйновано кабінети, розбито меблі та медичне обладнання. Це чергове свідчення того, що ворог свідомо б’є по мирних людях, по тих, хто лікує, рятує, навчає та виховує.

Внаслідок вечірнього обстрілу житлових кварталів пошкоджено багатоквартирний будинок.