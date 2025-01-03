У Херсоні окупанти обстріляли з артилерії пасажирський автобус, є поранені (фото)

Минулої доби росіяни завдавали ударів по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, артилерії та БпЛА. Від ворожих атак потерпали Херсон та понад десять населених пунктів області. Семеро людей зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба поліції Херсонщини.

Внаслідок обстрілів протягом доби зазнали пошкоджень три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, будівля музею, автопарк, маршрутний автобус та автомобіль.

Обстріли Херсона 2 січня

Військові рф з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапив маршрутний автобус. Внаслідок атаки вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення ніг дістали водій і четверо пасажирів віком від 45 до 85 років.

Через артобстріл центральної частини міста пошкоджено будівлю музею та багатоповерховий будинок. У Дніпровському районі ворожі снаряди пошкодили багатоквартирний будинок. Ударом безпілотника пошкоджено приватний будинок у прибережній зоні.

Наслідки обстрілів Херсонської області 2 січня

Через дронову атаку Станіслава до лікарні доправили двох тяжко поранених місцевих жителів. У 33-річного чоловіка вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, часткова ампутація стопи та поранення ніг. У 37-річного постраждалого – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення обличчя, рук та ніг, а також перелом пальців кисті.

У Дар’ївці в результаті атаки FPV-дроном пошкоджено автопарк однієї з установ.

Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки у Золотій Балці та Червоному Маяку.

Російські військові скинули вибухівки з БпЛА на Саблуківку, внаслідок атак пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.

З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Заможному. Обійшлося без постраждалих.

У Антонівці через атаку дрона та артобстріл пошкоджено приватний і багатоповерховий будинки.