Кримінал

У Херсоні на протипіхотній міні підірвався 64-річний чоловік – ОВА
26 Вересня 2024 13:17
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міна, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

64-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну “Лепесток” у місцевому парку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.

“Ушпиталено 64-річного чоловіка, який наступив на вибуховий пристрій “лепесток” у парковій зоні Дніпровського району міста близько 11.30. У нього вибухова травма і уламкові поранення”.

В ОВА повідомили, що близько 11:30 росіяни атакували з дрона Кіндійку. Внаслідок скидання вибухівки 53-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення рук.

Також неподалік тролейбуса в Дніпровському районі російські військові скинули вибухівку з безпілотника. В тролейбусі було вибито скло.


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