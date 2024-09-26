У Херсоні на протипіхотній міні підірвався 64-річний чоловік – ОВА

64-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну “Лепесток” у місцевому парку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.

“Ушпиталено 64-річного чоловіка, який наступив на вибуховий пристрій “лепесток” у парковій зоні Дніпровського району міста близько 11.30. У нього вибухова травма і уламкові поранення”.

В ОВА повідомили, що близько 11:30 росіяни атакували з дрона Кіндійку. Внаслідок скидання вибухівки 53-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення рук.

Також неподалік тролейбуса в Дніпровському районі російські військові скинули вибухівку з безпілотника. В тролейбусі було вибито скло.