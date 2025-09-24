У Херсоні медбрат міської лікарні наводив російські дрони та КАБи на місто

Служба безпеки затримала у Херсоні агента ФСБ. Завербований росіянами 26-річний медбрат міської лікарні коригував повітряні атаки РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Серед основних цілей окупантів були запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ.

Реклама

Реклама

“Окремо окупанти сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами”, – розповіли в СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. У маршрутному автобусі він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців. Потім на робочому місці у медустанові позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером звітував до ФСБ.

Як встановило розслідування, медик був завербований окупантами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ФСБ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами виконання агентурних завдань на користь РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.