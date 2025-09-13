        Політика

        У Генштабі спростували інформацію щодо використання ворогом газової труби для проникнення в Куп’янськ

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 14:17
        Вихід росіян з труби під Куп’янском / Скріншот відео
        Ситуація у Куп’янську та на його околицях перебуває під контролем Збройних сил України. Про це повідомив Генеральний штаб.

        У відомстві уточнили, що вихід із трубопроводу, яким ворог намагався переміщати особовий склад, контролюють українські військові. Сам трубопровід не веде безпосередньо в місто, а три з чотирьох його ниток уже пошкоджені та затоплені.

        У місті триває контрдиверсійна операція, а навколо нього — пошуково-ударні дії. За два тижні операції втрати росіян на цьому напрямку становлять 395 осіб, з них 288 — безповоротні. На підходах до Куп’янська знищено 265 окупантів, у районі міста — ще 128.

        У Генштабі наголосили, що противник також потрапляє в полон, а його свідчення будуть використані проти окупантів. Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває.

        Нагадаємо, OSINT-спільнота DeepState повідомила, що російські військові використали газову трубу для просування своїх груп у районі Куп’янська.


