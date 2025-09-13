У Генштабі спростували інформацію щодо використання ворогом газової труби для проникнення в Куп’янськ

Ситуація у Куп’янську та на його околицях перебуває під контролем Збройних сил України. Про це повідомив Генеральний штаб.

У відомстві уточнили, що вихід із трубопроводу, яким ворог намагався переміщати особовий склад, контролюють українські військові. Сам трубопровід не веде безпосередньо в місто, а три з чотирьох його ниток уже пошкоджені та затоплені.

Реклама

Реклама

У місті триває контрдиверсійна операція, а навколо нього — пошуково-ударні дії. За два тижні операції втрати росіян на цьому напрямку становлять 395 осіб, з них 288 — безповоротні. На підходах до Куп’янська знищено 265 окупантів, у районі міста — ще 128.

У Генштабі наголосили, що противник також потрапляє в полон, а його свідчення будуть використані проти окупантів. Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває.

Нагадаємо, OSINT-спільнота DeepState повідомила, що російські військові використали газову трубу для просування своїх груп у районі Куп’янська.