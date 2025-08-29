У Генштабі спростовують повідомлення про масове переведення військових ППО у піхоту

У Збройних силах України відреагували на інформацію, яка з’явилася у медіа щодо переведення військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони до піхоти.

Як повідомив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу, ці твердження не відповідають дійсності.

“У медіа поширилась інформація про нібито переведення військовослужбовців протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України до піхотних підрозділів. Ця інформація не відповідає дійсності”, – наголосив він.

За словами Ковальова, у випадках доукомплектування частин, які потребують відновлення боєздатності, деяких військовослужбовців ППО, спеціальності яких не є критично важливими для бойової готовності, перепризначили на інші посади відповідно до їхнього профілю.

Водночас він підкреслив, що це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують роботу системи протиповітряної оборони та захист українського неба.

Раніше волонтер Сергій Стерненко у соцмережах заявив, що нібито є накази про переведення фахівців ППО, включно з операторами дронів-перехоплювачів, у піхоту.