Суспільство

У Генштабі розповіли скільки людей мобілізувалися без участі ТЦК
2 Грудня 2024 16:24
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З 1 жовтня більше ніж 2000 резервістів і військовозобов’язаних були мобілізовані до лав Збройних Сил України без залучення територіальних центрів комплектування.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Роман Горбач у коментарі “Укрінформу”.  

За його словами, у жовтні за прямим призовом командирів військових частин до служби приєдналося понад 700 осіб. У листопаді ця цифра зросла до 1300, демонструючи динаміку зростання.

Попри позитивну динаміку нового підходу, традиційна мобілізація через територіальні центри комплектування залишається основним інструментом поповнення лав ЗСУ.  

Рішення про мобілізацію напряму через військові частини стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів, ухваленій 1 жовтня. Вона дозволяє військовим частинам залучати резервістів і військовозобов’язаних напряму без участі ТЦК.


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