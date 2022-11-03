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У Генштабі розповіли про ситуацію у районі Бахмута

3 Листопада 2022 12:04
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війна

Ситуація на Бахмутському напрямку складна, але контрольована. ЗСУ відбивають атаки ворога та успішно чинять опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

“На Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою. Противник завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах 7 населених пунктів”, – зазначив він.

Основні зусилля українських військ були зосередженні на стримуванні противника в районах Берестове, Соледар та Бахмут. У Генштабі зазначають, що ворог намагається захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.

“Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу та оволодіти Соледаром, чим створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку населеного пункту Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту з заходу. ЗСУ чинять опір, в нас все виходить”, – підкреслив Громов.


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