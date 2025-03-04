У Генштабі підтвердили ураження об’єктів у Ростовській та Самарській областях РФ

У ніч на 4 березня 2025 року Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у Ростовській області було уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечує російську армію. Зафіксовані потужні вибухи та пожежа на місці.

Також завдан удар по виробничим потужностям Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області, де також сталася пожежа.

Крім того, повідомляється про потужні вибухи на території Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів в Ростовській області.

“Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, – зазначили у Генштабі.