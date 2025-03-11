У Генштабі підтвердили ураження Московського НПЗ та ще низки об’єктів

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції “Стальной конь” (Орловська область), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу “Дружба” та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту “Усть-Луга”, що у Ленінградській області.

Як зазначили в Генштабі, із відкритих джерел стало відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

“Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення”, – підкреслюють в Генштабі ЗСУ.