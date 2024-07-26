Суспільство

У Генштабі підтвердили удар по аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму
26 Липня 2024 13:07
війна, крим
Військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму / Google maps

Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму.

Про це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

“Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та  завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, летовище прикривали “сучасні” російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється, додали у Генштабі.

У тимчасово окупованому Криму вночі сталися вибухи і пожежа в районі російського військового аеродрому “Саки” біля селища Новофедорівка. Очевидці серед місцевих чули звуки детонації боєприпасів.

Російський телеграм-канал Astra повідомляв, що унаслідок ракетного удару вибухнув боєкомплект. Крім того, джерела телеграм-каналу повідомили, що ракета ATACMS уразила місце дислокації російської протиповітряної оборони за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищено радіолокаційну станцію (РЛС).

Пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаційний канал Fighterbomber, фактично підтвердив факт ракетного удару. З його повідомлення стало відомо про втрати серед особового складу російських загарбників. Він вже традиційно про втрати росіян написав: “Вечная память…”.


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