У Генштабі підтвердили удар по аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму

Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму.

Про це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

“Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, летовище прикривали “сучасні” російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється, додали у Генштабі.

У тимчасово окупованому Криму вночі сталися вибухи і пожежа в районі російського військового аеродрому “Саки” біля селища Новофедорівка. Очевидці серед місцевих чули звуки детонації боєприпасів.

Російський телеграм-канал Astra повідомляв, що унаслідок ракетного удару вибухнув боєкомплект. Крім того, джерела телеграм-каналу повідомили, що ракета ATACMS уразила місце дислокації російської протиповітряної оборони за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищено радіолокаційну станцію (РЛС).

Пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаційний канал Fighterbomber, фактично підтвердив факт ракетного удару. З його повідомлення стало відомо про втрати серед особового складу російських загарбників. Він вже традиційно про втрати росіян написав: “Вечная память…”.