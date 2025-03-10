Суспільство

У Генштабі назвали два найважчі напрямки на фронті
10 Березня 2025 08:26
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Українські танкісти / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Українські танкісти / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Розпочалася 1111 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 9 по 10 березня на фронті зафіксовано 151 боєзіткнення. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 35 штурмів, на Курщині підрозділи Сил оборони відбили 27 атак російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 186 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2576 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

  • Борова, Козача Лопань, Прудянка, Слатине, Вовчанські Хутори Харківської області;
  • Зоря, Полтавка, Покровськ, Звірове, Надіївка, Одрадне, Шевченко Донецької області;
  • Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ЗСУ відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку загарбник намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного українські оборонці відбили дев’ять штурмових дій окупантів.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 17 – з реактивних систем залпового вогню.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.


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