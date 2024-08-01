У Харкові з’явилася вулиця на честь 92 бригади ЗСУ

Вулицю імені радянського льотчика, уродженця білорусі, Сергія Грицевця, перейменували у вулицю імені 92 бригади.

Про це повідомила пресслужба бригади.

“Дякуємо всім, хто підтримував бригаду на початку повномасштабного вторгнення і донині робить все, щоб втримати незламний Харків та відстояти незалежність нашої рідної України”, – сказано в повідомленні.

У жовтні 2023 року ім’ям 92 бригади також названо одну з вулиць у рідному Чугуєві – пункті постійної дислокації бригади.

У квітні п’ять вулиць у Харкові перейменували на честь загиблих бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На мапі міста з’явилися такі імена, як Олександр Чабан, Валерій Дейнека, Олег Адамовський, Сергій Пономаренко та Юрій Савчин.