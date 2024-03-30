У Харкові змінилися графіки відключень світла

Попри серйозні руйнації об’єктів критичної інфраструктури після ударів, яких ворог завдав минулого тижня, в місті Харкові зменшили тривалість відключень електроенергії в житлових будинках.

Про це сьогодні, 30 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами очільника міста, фахівці скорегували графіки відключень електропостачання. Тепер їх тривалість складає чотири години замість шести.

«Крім того, днями нам вдалося запустити метро. Інтервали прибуття потягів у час пік – 10-12 хвилин, в інший час – 20 хвилин. Також у Харкові частково вивели на маршрути тролейбуси, які працюють з автономним запасом ходу», – розповів мер.