Кримінал

У Харкові жінка два року отримувала пенсію за свою померлу мати
29 Червня 2024 12:07
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кримінал, харків, шахраї
Шахрайським способом отримувала пенсію померлої родички: поліція викрила зловмисницю / Фото НПУ

Жінка близько двох років отримувала пенсію матері, яка померла. Загалом вона незаконно заволоділа грошима у сумі майже 80 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Зловмисниця не повідомила органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили 54-річну місцеву мешканку. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні шахрайства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні.


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