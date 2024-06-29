У Харкові жінка два року отримувала пенсію за свою померлу мати

Жінка близько двох років отримувала пенсію матері, яка померла. Загалом вона незаконно заволоділа грошима у сумі майже 80 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Зловмисниця не повідомила органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили 54-річну місцеву мешканку. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні шахрайства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні.