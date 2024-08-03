У Харкові затримано двох паліїв авто військових

У Харкові правоохоронці затримали двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто, повідомили в поліції.

Учора, близько 2-ї години ночі, до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Патрульні спільно із працівниками ГУНП розпочали пошуки причетних до події осіб.

Обстежуючи прилеглу територію, екіпажі виявили двох чоловіків, які спробували втекти.

Одного із чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у телефоні громадянина інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого громадянина, ймовірно, причетного до підпалу. Затриманих чоловіків одразу передали слідчо-оперативній групі.

Чоловіки, бажаючи підзаробити, через популярний месенджер налагодили контакт з співробітником російської спецслужби. Від нього вони отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ / Фото поліція Харківської області

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки, бажаючи підзаробити, через месенджер “Telegram” налагодили контакт з “роботодавцем” — за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.