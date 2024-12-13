У Харкові затримали неповнолітніх шпигунів

Правоохоронці викрили в Харкові дві агентурні групи ФСБ, учасниками яких були виключно неповнолітні українці віком 15 і 16 років. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, дітей втягнули в злочинну діяльність під виглядом “квест-ігор”. Їм надсилали геолокації об’єктів, які вони мали фотографувати, знімати на відео, описувати місцевість і надсилати ці дані кураторам із ФСБ.

Обидві групи діяли окремо, а їхніми завданнями були розвідка об’єктів української ППО, коригування російських ударів та диверсії, зокрема підпали трансформаторів, які забезпечують рух військових ешелонів.

СБУ затримала всіх учасників агентурних груп під час виконання ними завдання – фотографування українських систем ППО.

Також встановлено особу “зв’язкового”, який координував діяльність цих груп. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю РФ, який працює на ФСБ.