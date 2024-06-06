У Харкові затримали догхантера, який труїв собак ковбасою

У Харкові вперше з 2009 року було підтверджено випадок догхантерства. Шість собак загинули від отруєної їжі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

“До фахівців КП “Центр поводження з тваринами” звернулася харків’янка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі. У ній були заховані пігулки. Загалом відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що догхантер виявився “зоозахисником”. Чоловік підгодовував, лікував, стерелізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками.