Кримінал

У Харкові засудили “ухилянта” на три роки позбавлення волі

22 Лютого 2024 11:59
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мобілізація
Фото ілюстративне Getty Images

Три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації отримав 31-річний житель Харкова: рішення виніс Київський райсуд.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Прокурори довели, що у липні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини”, — сказано у повідомленні.

Проте харківʼянин не прибув до Київського районного ТЦК та СП і надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.

За даними прокуратури, під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.


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