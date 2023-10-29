Суспільство

У Харкові замінили полотнище державного прапора

29 Жовтня 2023 11:21
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прапор, харків, негода

Робітники СКП «Харківзеленбуд» замінили та підняли державний прапор.

Як повідомили на підприємстві, висота флагштока, який встановлений у центрі Харкова, становить 102 м, а полотнище має розмір 22,5 на 15 м.


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