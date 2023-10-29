У Харкові замінили полотнище державного прапора

Робітники СКП «Харківзеленбуд» замінили та підняли державний прапор.
Як повідомили на підприємстві, висота флагштока, який встановлений у центрі Харкова, становить 102 м, а полотнище має розмір 22,5 на 15 м.
Робітники СКП «Харківзеленбуд» замінили та підняли державний прапор.
Як повідомили на підприємстві, висота флагштока, який встановлений у центрі Харкова, становить 102 м, а полотнище має розмір 22,5 на 15 м.
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал