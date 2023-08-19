У Харкові замалювали мурал з Єсеніним

Сьогодні у Харкові замалювали стінопис з зображенням російського поета Сергія Єсеніна.

Про це Суспільне Харків розказав керівник організації “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Мурал з російським поетом Єсеніним підпадає під дію новоухваленого закону про деколонізацію, тобто його треба зафарбовувати. Ми зверталися до адміністрації Шевченківського району, вони сказали, що у них немає на це грошей. Немає грошей? Добре. Ми зв’язалися з компанією, яка давала фарбу на цей прекрасний мурал, вони дали фарбу зафарбувати його”, — розказав Поздняков.