Суспільство

У Харкові вирує масштабна лісова пожежа
16 Вересня 2024 16:51
читать на русском →
пожежа
Згорілий ліс у Київському районі Харкова / Фото: Суспільне

У Київському районі Харкова масштабна лісова пожежа. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зараз пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає.

“Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників  ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП “Зеленбуд” та 18 одиниць комунальної техніки”, – повідомив Терехов.

Два кілометри дороги від “Каравану” до вул. Жилярді лишаються перекритими. Також тимчасово призупинений рух трамваїв №16 і 16-А. 

Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в об’їзд: вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро “Київська” – Шевченка і далі за маршрутом. 

Варто зауважити, що сильна лісова пожежа у передмісті Харкова розпочалася ще вчора, 15 вересня. Тоді було відомо, що за день у регіоні спалахнуло 176 пожеж.

Станом на зараз рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на території Безлюдівської громади та у Харкові.

У ДСНС зазначали, що останнім часом у Харківській області фіксують суттєве збільшення кількості пожеж через постійні обстріли Росії.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Вересня 2024 18:53

Зеленський провів Ставку: обговорили чотири питання
16 Вересня 2024 21:03

ВАКС визначив запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА
16 Вересня 2024 20:10

Італія готується передати Україні другу батарею ППО SAMP/T
16 Вересня 2024 19:47

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені
16 Вересня 2024 16:51

У Харкові вирує масштабна лісова пожежа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
усі думки