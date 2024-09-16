У Харкові вирує масштабна лісова пожежа

У Київському районі Харкова масштабна лісова пожежа. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зараз пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає.

“Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП “Зеленбуд” та 18 одиниць комунальної техніки”, – повідомив Терехов.

Два кілометри дороги від “Каравану” до вул. Жилярді лишаються перекритими. Також тимчасово призупинений рух трамваїв №16 і 16-А.

Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в об’їзд: вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро “Київська” – Шевченка і далі за маршрутом.

Варто зауважити, що сильна лісова пожежа у передмісті Харкова розпочалася ще вчора, 15 вересня. Тоді було відомо, що за день у регіоні спалахнуло 176 пожеж.

Станом на зараз рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на території Безлюдівської громади та у Харкові.

У ДСНС зазначали, що останнім часом у Харківській області фіксують суттєве збільшення кількості пожеж через постійні обстріли Росії.